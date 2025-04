Tatrzańscy policjanci uratowali mężczyznę, który zasłabł za kierownicą Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Gdyby nie szybka reakcja dwóch policjantów z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, ta sytuacja mogłaby naprawdę źle się zakończyć. Funkcjonariusze udzielili pomocy 64-letniemu mężczyźnie, który zasłabł za kierownicą. Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem insp. Robert Chowaniec oraz Zastępca Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska Maria Kuruc wyróżnili policjantów za ich godną naśladowania postawę.

„Pomagać i chronić” - to podstawowa i najważniejsza dewiza każdego policjanta. W dniu 24 kwietnia 2025 roku, w Białce Tatrzańskiej patrol z miejscowego Komisariatu Policji pokazał, że ta dewiza nie jest im obca. Policjanci po godzinie 16.00, na DK49 zauważyli samochód osobowy, którego kierujący nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy. Samochód najeżdżał na pobocze, aby po chwili przekroczyć oś jezdni. Policjanci postanowili zatrzymać do kontroli osobowego peugeota. Okazało się, że za kierownicą siedzi mężczyzna z objawami udaru. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielenia mężczyźnie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i cały czas nadzorowali funkcje życiowe 64-letniego mężczyzny. Tym razem pomoc przyszła na czas.

W poniedziałek, 28.04.2025 roku, w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska, Zastępca Wójta Maria Kuruc oraz Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem inspektor Robert Chowaniec wyróżnili policjantów za ich godną naśladowania postawę. Starszy sierżant Janusz Stasik oraz sierżant Jakub Gaweł dzięki swojemu wyszkoleniu, opanowaniu i szybko przeprowadzonej interwencji skutecznie udzielili pomocy osobie, której życie było zagrożone. Jak zaznaczyła pani Maria Kuruc "to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy i tysięcy turystów, że mamy tak dobrze wyszkolonych policjantów”.

Szef tatrzańskich policjantów inspektor Robert Chowaniec podkreślił, że jest dumny, że swoich funkcjonariuszy, którzy na co dzień narażając swoje życie ratują innych.