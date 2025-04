Działania służb doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej trudniącej się oszustwami Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa na tzw. pracownika banku, zatrzymali policjanci Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, już na tym etapie pozwoliło na ustalenie 55 pokrzywdzonych, którzy w wyniku działań sprawców ponieśli szkodę w wysokości niemal 2,5 mln zł.

Charakter działania członków tej zorganizowanej grupy przestępczej nie różnił się od typowych oszustw określanych mianem na tzw. pracownika banku. Podejrzani wprowadzali w błąd właścicieli rachunków bankowych, przekazując im telefonicznie nieprawdziwe informacje o zagrożeniu ich środków finansowych zgromadzonych na kontach bankowych. Nakłaniali do wypłat środków na wskazane przez oszustów „techniczne” rachunki bankowe lub do wpłacenia pieniędzy za pomocą kodów blik wygenerowanych przez przestępców.

Oszuści przedstawiali się również jako funkcjonariusze organów ścigania i informowali o rzekomym udziale w tajnej akcji i konieczności przekazania pieniędzy.

Jak ustalili śledczy grupa działała od kwietnia ub. roku. Używali przy tym oprogramowania umożliwiającego podszywanie się pod numery telefonów banków, prokuratury lub jednostek policji. Wyłudzone pieniądze lokowane były w kryptowaluty. Obecnie zatrzymanych zostało 9 osób w wieku 19-51 lat. Wcześniej zarzuty przedstawiono już 46 osobom. Podejrzani, to głównie obywatele Ukrainy, a ponadto Gruzji, Mołdawii i Azerbejdżanu.

Co do części z podejrzanych na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowania. Trzech obywateli Ukrainy, po dokonaniu z nimi czynności przekazanych zostało Placówce Straży Granicznej w Łodzi, gdzie w związku ze złamaniem przepisów prawa i stwarzane zagrożenie porządku publicznego wdrożono procedury przymusowego wydalenia z kraju. Orzeczono wobec nich także zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Shengen.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw związanych z udostępnianiem danych do bankowości elektronicznej. Zagrożenie karą sięga nawet 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo ma charakter rozwojowy.