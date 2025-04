Policyjny pilotaż rannego mężczyzny Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci pomogli przepilotować rannego mężczyznę do szpitala. Po otrzymaniu informacji, że w kierunku Białegostoku jedzie poszkodowany z obrażeniami ręki, dyżurny od razu skierował patrol drogówki, który pomógł mu bezpiecznie dotrzeć do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrzebie pilnego pilotażu do szpitala. Jadący od strony Juchnowca mężczyzna powiedział, że wiezie kolegę z uciętymi palcami. Dodał, że do nieszczęśliwego wypadku doszło podczas prac w gospodarstwie, kiedy wyrwał im się koń, wówczas doszło do urazu. Obawiając się korków w mieście, poprosił o pomoc policjantów. Dyżurny od razu w ich kierunku skierował parol z białostockiej drogówki. Policjant z patrolu, by nie tracić czasu, skontaktował się telefonicznie z kierowcą, któremu podał krótką instrukcję, jak ma się przemieszczać jadąc za pojazdem uprzywilejowanym. Chwilę później z Hryniewicz rozpoczął się pilotaż do szpitala. Tam ranny mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.