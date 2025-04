Pożar budynku wielorodzinnego w Człuchowie Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze strażakami w tym samym czasie pojawili się na miejscu pożaru budynku socjalnego w Człuchowie. Wspólnie wyznaczyli bezpieczną strefę dla mieszkańców. Z budynku ewakuowano 12 osób, gdzie łącznie znajdowało się 10 mieszkań. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. W akcji brało udział 10 policjantów i 5 radiowozów, którzy na miejscu zabezpieczali teren, dbając o bezpieczeństwo osób postronnych. W związku z pożarem trwały utrudnienia na drodze krajowej DK 25, która przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. Policja organizowała objazdy.

Zgłoszenie otrzymano wczoraj, 28.04.2025 r., około 19.30. Z informacji wynikało, że doszło do pożaru wielorodzinnego, parterowego budynku socjalnego w Człuchowie. Na miejsce natychmiast zostały skierowane wszystkie służby ratunkowe. Już w trakcie dojazdu na interwencję mundurowi zauważyli wydobywający się dym i ludzi opuszczających budynek. Jak ustalono, do pożaru doszło w mieszkaniu 52-letniego mężczyzny. W wyniku rozprzestrzeniania się ognia, pożar przeniósł się na dalsze mieszkania socjalne. Na chwilę obecną nie ustalono wartości poniesionych strat. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z zaprószeniem ognia. Jest to 52-letni mieszkaniec Człuchowa i 49-letni mężczyzna, który oddalił się z miejsca przed przyjazdem służb ratowniczych.

Z uwagi na duże zniszczenia mieszkańcy nie mogą powrócić do budynku. Schronienie i nocleg zapewnił im Burmistrz Miasta Człuchowa. Część z ewakuowanych osób udała się do swoich bliskich. W chwili obecnej odbywają się oględziny budynku z biegłym z zakresu pożarnictwa w celu ustalenia przyczyny zaistniałego pożaru. Na miejscu trwają czynności dowodowe, są przesłuchiwani świadkowie. Grupa dochodzeniowo śledcza z technikiem kryminalistyki pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności pożaru.