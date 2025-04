Policjanci zatrzymali 36-latka podejrzanego o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Skoordynowane działania policjantów Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szamotułach doprowadziły do zatrzymania 36-letniego mężczyzny związanego z obrotem znacznymi ilościami substancji narkotycznych. Policjanci podczas działań zabezpieczyli blisko 8 kilogramów różnego rodzaju narkotyków m.in. marihuanę, mefedron oraz kokainę oraz prekursory narkotykowe.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach od dłuższego czasu pracowali nad sprawą związaną z obrotem znacznymi ilościami substancji narkotycznych. Z ustaleń śledczych wynikało, że związek z tym procederem może mieć 36-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego.

Ustalenia operacyjne policjantów doprowadziły ich do jednej z posesji na terenie poznańskiego Nowego Miasta. Wynikało z nich, że w wynajmowanym pomieszczeniu budynku mieszkalnego 36-letni mężczyzna może przechowywać znaczne ilości narkotyków. 23 kwietnia br. mundurowi przystąpili do realizacji prokuratorskiego nakazu zatrzymania. Doszło do niego, gdy mężczyzna podjechał samochodem do swojej skrytki po substancje odurzające i wynosił je z pomieszczenia ukryte w kartonie. Policjanci przeszukali wynajmowane pomieszczenie i zabezpieczyli ponad 6 kg różnego rodzaju substancji odurzających, m.in. marihuanę, mefedron, a także prekursory narkotykowe i sprzęt mogący służyć do porcjowania substancji tj. wagi elektroniczne, woreczki strunowe i zgrzewarki.

W samochodzie, którym poruszał się mężczyzna policjanci znaleźli ok. 1,3 kg mefedronu oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. W trakcie realizacji nakazu przeszukania miejsca zamieszkania 36-latka mundurowi zabezpieczyli dodatkowo kokainę, gotówkę i około 18 tysięcy paczek papierosów bez znaków akcyzy.

36-latek został zatrzymany. Z policyjnego aresztu został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i posiadania środków odurzających. Mężczyzna odpowie także za posiadanie wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy. Podejrzanemu grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.