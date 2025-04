Serce dla Laury - trzyletnia córka policjanta potrzebuje naszego wsparcia! Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Laura jest córeczką zielonogórskiego policjanta młodszego aspiranta Marcina Wolniewicza, który pełni służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. Dziewczynka w lipcu skończy trzy latka. U Laury zdiagnozowano bardzo poważną chorobę – Zespół Retta. Terapia, która może zahamować rozwój choroby, nie jest refundowana, a miesięczna dawka leku kosztuje 40 000 dolarów. Pomóżmy małej Laurze się rozwijać i zawalczyć o lepszą przyszłość. Możecie wspomóc prowadzoną zbiórkę lub przekazać 1,5% swojego podatku.

Dla każdego rodzica choroba dziecka to bardzo trudne wyzwanie – szczególnie kiedy choroba jest nieuleczalna i wymaga stałej terapii oraz rehabilitacji. Dziecko mierzyć się będzie ze swoim schorzeniem całe życie, co dla rodziców jest szczególnie ciężkim emocjonalnym obciążeniem i wymaga przeorganizowania życia całej rodziny.

Diagnoza, którą w 2023 roku usłyszeli rodzice 3-letniej Laury to był dramatyczny moment w ich życiu. Zespół Retta – choroba „milczących aniołów” to ciężka, postępująca choroba neurorozwojowa o podłożu genetycznym. Niestety nie da się jej wyleczyć. Rozwój choroby można spowolnić podając lek, który jest dostępny jedynie w Stanach Zjednoczonych i nie jest w Polsce refundowany. Terapia przynosi widoczne rezultaty, opóźnia rozwój choroby i daje nadzieję. Dlatego warto ze wszystkich sił wspomóc leczenie Laury.

Niestety koszt leczenia to ponad 10.000 dolarów tygodniowo. To koszt butelki syropu specjalnie sprowadzanego zza oceanu. Laura jest również rehabilitowana 5 razy w tygodniu. Niestety koszt leczenia i rehabilitacji przekracza możliwości finansowe rodziców. Najważniejsze jest również to, że terapii po jej rozpoczęciu nie można przerwać. Dlatego tak istotne jest wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli i pomoc w finansowaniu leczenia małej Laury.

Tata Laury, młodszy aspirant Marcin Wolniewicz służy w Policji od 2019 roku. Był policjantem w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, a od 2021 roku służy w zielonogórskiej komendzie w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. Jest sumiennym funkcjonariuszem, z prawdziwym zaangażowaniem wykonującym swoją pracę. Jest także lubiany przez koleżanki i kolegów oraz doceniany przez swoich przełożonych. Ponadto w swojej codziennej służbie pomaga innym – teraz my wszyscy pomóżmy Laurze, aby jej tata mógł chociaż trochę mniej martwić się o jej przyszłość i dalej z równym zaangażowaniem służyć społeczeństwu jako funkcjonariusz Policji.

Pamiętajcie - każda złotówka się liczy!

Możemy wesprzeć zbiórkę prowadzoną na: https://www.siepomaga.pl/laura-wolniewicz lub przekazać 1,5% swojego podatku: numer KRS 0000396361, cel szczegółowy: 0508499 Laura.

Aby jeszcze skuteczniej pomóc dziewczynce i jej rodzicom rozpoczynamy wyzwanie #sercedlaLaury.

Zasady wyzwania:

Osoby, organizacje, firmy, instytucje, które zostały nominowane, są zobowiązane do wykonania serca w dowolnej formie. Jeśli zadanie zostanie wykonane, każda osoba biorąca udział w wyzwaniu wpłaca cegiełkę do skarbonki dedykowanej wyzwaniu Laurki (minimum 5 zł) znajdującej się pod adresem https://www.siepomaga.pl/serce-dla-laury. W tytule wpłaty wpisujemy imię i nazwisko oraz reprezentowaną przez nas firmę, instytucję, organizację lub siebie. Na wykonanie zadania nominowani mają 5 dni. Po wykonaniu zadania nominujemy minimum 3 kolejne osoby, firmy lub instytucje. Relację z wykonanego zadania należy wrzucić na Facebooka lub stronę internetową z dopiskiem #sercedlaLaury.



Do udziału w wyznaniu mianujemy:

Szkołę Policji w Katowicach 15. Giżycką Brygadę Zmechanizowaną im. Zawiszy Czarnego Straż Pożarną z Zielonej Góry

Razem do celu!

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim)