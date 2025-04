„Łowcy głów” namierzyli w Holandii 31-latka poszukiwanego ENA i 44 listami gończymi Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy poszukiwaczy z KWP w Lublinie z chełmskimi kryminalnymi, policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego KGP oraz europejskiej sieci współpracy policyjnej – ENFAST zatrzymany został 31-latek poszukiwany od 2022 r. m.in. za kradzieże, włamania i oszustwa. Chełmianin poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania i 44 listami gończymi. W piątek odbyła się jego ekstradycja do Polski. Za popełnione przestępstwa orzeczono wobec niego łącznie 10 lat pozbawienia wolności. Do odsiadki zostało mu jeszcze 5 lat.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy współpracy z kryminalnymi z KMP w Chełmie ustalili, że poszukiwany od 2022 roku 31-latek z Chełma ukrywa się na terenie Holandii. Sąd w 2023 roku wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Ponadto mężczyzna był poszukiwnay 53 podstawami prawnymi, w tym 44 listami gończymi.

Działania lubelskich „łowców głów” i chełmskich kryminalnych doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego i jego zatrzymania w Rotterdamie. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W piątek 25 kwietnia odbyła się jego ekstradycja do Polski. Konwój został zorganizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

31-latek poszukiwany był za szereg kradzieży i włamań oraz oszustw na terenie całego kraju. Został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Następnie za te wszystkie czyny został skazany na 10 lat więzienia. Po odbyciu 5 lat więzienia w 2022 r. został wypuszczony na przepustkę. Nie powrócił z niej i i zaczął ukrywać się poza granicami kraju.

31-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia reszty zasądzonej kary 10 lat pozbawienia wolności. Do odsiadki zostało mu jeszcze 5 lat.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

( KWP w Lublinie / sc)