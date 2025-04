Policyjny pilotaż do szpitala w trosce o zdrowie dwulatka Data publikacji 30.04.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja pabianickich policjantów ruchu drogowego pomogła ojcu 2-letniego chłopca, którego stan zdrowia nagle się pogorszył szybko dotrzeć do szpitala. Dzięki profesjonalizmowi i natychmiastowym działaniom funkcjonariuszy dziecko trafiło pod opiekę lekarzy, a jego stan jest obecnie stabilny.

Wczoraj, 29 kwietnia 2025 roku, o godzinie 07:05 w miejscowości Ignacew doszło do wyjątkowej sytuacji, która pokazuje, jak ważna jest szybka i skuteczna reakcja służb ratunkowych. Do policjantów ruchu drogowego podjechał mężczyzna, który poprosił o pomoc. Z relacji wynikało, że jego syn ma wysoką gorączkę i traci przytomność, co wymagało natychmiastowej interwencji medycznej. Policjanci, kierując się troską o zdrowie i życie młodego pacjenta, niezwłocznie rozpoczęli pilotowanie pojazdu do najbliższej placówki medycznej.

Dzięki szybkiemu i skoordynowanemu działaniu funkcjonariuszy tata z dzieckiem bezpiecznie dotarł do szpitala, gdzie personel medyczny natychmiast udzielił mu niezbędnej pomocy. Obecnie stan chłopca jest stabilny, a lekarze zapewniają, że jego życie nie jest już zagrożone.

Ta sytuacja jest doskonałym przykładem na to, jak profesjonalizm i szybka reakcja służb mogą uratować czyjeś życie w krytycznym momencie.