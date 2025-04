47-latka odwiedzała i okradała seniorów, którzy jej pomogli Data publikacji 30.04.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 47-latkę, która okradała seniorów. Kobieta pukała do drzwi i prosiła o drobne sumy pieniędzy oraz o szklankę wody. Wykorzystując nieuwagę seniorów, zabierała ich portfele oraz karty bankomatowe. Zatrzymana usłyszała m.in. zarzut kradzieży zuchwałej. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 8 lat więzienia.

16 kwietnia policjanci odebrali zgłoszenie o kradzieży, do której doszło na terenie Zaspy. 90-letni mieszkaniec Gdańska został okradziony we własnym mieszkaniu. Mężczyzna wpuścił do mieszkania kobietę, która zapukała do jego drzwi i poprosiła drobną suma pieniędzy, ponieważ jest w trudnej sytuacji materialnej, a chciałaby zorganizować święta swoim bliskim.

Gdy kobieta sobie poszła, senior zauważył, że jego portfel był w innej kieszeni. Jak się szybko okazało, został też opróżniony. Kolejne podobne zgłoszenie wpłynęło do policjantów ze Śródmieścia. Tym razem złodziejka odwiedziła 75-seniorkę i również poprosiła o drobną sumę pieniędzy oraz szklankę wody. Jeszcze tego samego dnia pokrzywdzona zorientowała się, że straciła portfel i kilkaset złotych. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje, rozmawiali też z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat zdarzenia oraz sprawcy.

Policjanci szybko połączyli siły i wymienili się informacjami, jakie dotychczas zdobyli. Podczas swojej pracy kryminalni zabezpieczyli też monitoring, który zarejestrował wizerunek kobiety, która okradła 75-latkę. Jak się szybko okazało, kobieta była w przeszłości zatrzymywana przez funkcjonariuszy za kradzieże i doskonale ją znali. W miniony wtorek kryminalni zatrzymali 47-latkę na terenie Śródmieścia. Kobieta została doprowadzona do komisariatu i usłyszała zarzuty kradzieży zuchwałej oraz kradzieży.

Za kradzież zuchwałą grozi kara nawet 8 lat więzienia.

Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia.