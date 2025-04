Policyjny pilotaż w trosce o zdrowie i życie 13-latki, która pilnie musiała trafić do szpitala Data publikacji 30.04.2025 Powrót Drukuj Stargardzcy policjanci szybko, profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem zadziałali w sprawie mieszkanki Stargardu, której córka wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Mama dziewczynki postanowiła własnym transportem jak najszybciej zawieźć córkę do szpitala, prosząc o asystę policjantów. Policjanci bez chwili wahania przejęli auto po trasie i pomogli w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala. Dzięki działaniu i zaangażowaniu służby dyżurnej i policjantów wydziału ruchu drogowego 13-latka otrzymała pomoc na czas.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do stargardzkiej komendy od kobiety proszącej o pomoc. Prośba była wyjątkowa i nietypowa, bo ze względu na stan w jakim znajdowała się przewożona przez nią córka, poprosiła o pilotowanie jej przez policyjny radiowóz, aby jak najszybciej mogła dowieźć ją do szpitala. Liczyła się każda minuta, a samodzielny przejazd do szpitala był znacznie utrudniony. Policjanci bez chwili wahania postanowili pomóc. Dyżurny natychmiast skontaktował się telefonicznie z kobietą, aby ustalić, w którym miejscu się znajduje, jednocześnie wysyłając informację do patrolu drogówki. Policjanci po trasie przejęli samochód, włączyli sygnały uprzywilejowane i ruszyli w kierunku szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Bezpośrednio za nimi jechał pilotowany samochód. Na miejscu dziewczynka została przekazana personelowi medycznemu, który udzielił jej specjalistycznej pomocy. Dzięki doskonałej koordynacji działań dziewczynka szybko i bezpiecznie dojechała na miejsce.

W takich momentach hasło ,,Pomagamy i Chronimy’’ nabiera szczególnego znaczenia. Naszym priorytetem jako policjantów jest pomagać i chronić mieszkańców.