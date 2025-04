Wrocławscy policjanci zatrzymali po pościgu pirata drogowego Data publikacji 30.04.2025 Powrót Drukuj Dwa aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, ucieczka przed policjantami, brak badań technicznych pojazdu, jazda na czerwonym świetle – to tylko część przewinień na koncie mężczyzny, który został zatrzymany po pościgu. Wszystko zarejestrowała policyjna kamera. Przestępca odpowie teraz za swoje czyny przed sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podczas pełnionej służby przy ul. Gazowej sprawdzali, czy kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości. W pewnym momencie policjanci dali sygnał do zatrzymania mężczyźnie kierującemu volkswagenem. Ten początkowo zjechał z jezdni w kierunku funkcjonariuszy, ale po chwili nieoczekiwanie przyśpieszył i zaczął się oddalać.

W związku z tym policjanci szybko wsiedli do radiowozu i używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych rozpoczęli pościg. Mężczyzna jechał ulicami Wrocławia ze znaczną prędkością, ignorował polecenia funkcjonariuszy do zatrzymania, przejechał także na czerwonym świetle. Nagle w wyniku niedostosowania prędkości do warunków i sytuacji na drodze stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w barierę. Sprawca próbował jeszcze uciekać pieszo, ale policjanci skutecznie zatrzymali podejrzewanego.

Po sprawdzeniu okazało się, że 44-letni mieszkaniec Wrocławia kierujący volkswagenem, miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, a samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Za przestępstwa, o które jest podejrzany, może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

( KWP we Wrocławiu / kc)