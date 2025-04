Zareagowali natychmiast – dzięki policjantom kobieta w ciąży bezpiecznie trafiła do szpitala Data publikacji 30.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, jadąc do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, spotkali mężczyznę proszącego o pilną pomoc. Jego żona, będąca w ciąży, zaczęła odczuwać silne skurcze. Funkcjonariusze nie zawahali się ani chwili – pomogli parze bezpiecznie dotrzeć do szpitala, sprawnie zabezpieczając przejazd.

We wtorek (29.04.2025 r.) około godziny 8:30, na jednej z ulic Olsztyna, do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, jadących do służby w KPP w Lidzbarku Warmińskim, podszedł mężczyzna, który był wyraźnie zdenerwowany. Zastukał w szybę radiowozu i prosił o pomoc. W jego pojeździe znajdowała się żona, która była w zaawansowanej ciąży i właśnie zaczęła odczuwać silne skurcze. Mł. asp. Daniel Willenberg, sierż. Michał Sarnacki oraz st. post. Monika Mazurek natychmiast podjęli decyzję o wsparciu małżeństwa. Włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, bezpiecznie poprowadzili mężczyznę z jego żoną przez miasto, zapewniając sprawny i szybki przejazd do szpitala. Dzięki ich reakcji kobieta na czas trafiła pod opiekę lekarzy. Niedługo później na świat przyszła córeczka. Gratulujemy młodym rodzicom i życzymy im dużo zdrowia oraz pięknych wspólnych chwil.

To kolejny przykład, który pokazuje, że służba w Policji to nie tylko dbanie o porządek publiczny, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy w każdej, nawet najbardziej niespodziewanej sytuacji.

Pomagamy i Chronimy – to nie tylko hasło, ale codzienna misja policjantów. Takie sytuacje pokazują, że policyjna służba to nie tylko interwencje czy kontrole, ale przede wszystkim obecność tam, gdzie ktoś naprawdę potrzebuje pomocy. Jeśli chcesz dołączyć do służby i pomagać innym – wstąp do Nas!

( KWP w Olsztynie / kp)