Pasja, służba i sukces – mistrzowski duet ojca i syna

Dla wielu policjantów służba to nie tylko zawód – to sposób na życie. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, Arkadiusz Bloch, od ponad 30 lat z oddaniem i poświęceniem pełni służbę w mundurze, strzegąc bezpieczeństwa mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Ale to nie jedyna jego misja – z równym zaangażowaniem od lat promuje wśród młodzieży sport, dyscyplinę i zdrowy styl życia. Owocem tej pasji jest nie tylko lokalna aktywizacja młodych ludzi, lecz także spektakularny sukces jego syna, Szymona Blocha – mistrza Polski w karate Kyokushin.

26 kwietnia 2025 roku w Krakowie odbyły się XI Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin. Wydarzenie to zgromadziło najlepszych zawodników z całej Polski, w tym Senseia Szymona Blocha – instruktora skoczowskiego Klubu Karate Kyokushin. Młody zawodnik zdobył złoty medal w kategorii kumite mężczyzn do 80 kg. Reprezentując Politechnikę Opolską, wraz z kolegą i koleżankami z drużyny zapewnił uczelni 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej.

To tylko jedno z wielu osiągnięć Szymona. Na swoim koncie ma także:

• złoty medal Makroregionu Śląskiego w kat. do 70 kg,

• brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 21 w kat. do 75 kg,

• brązowy medal Pucharu Polski w kat. do 75 kg,

• udział w Mistrzostwach Świata w Krakowie,

• udział w Mistrzostwach Europy w Ahlbeck

• oraz liczne tytuły mistrza zawodów ogólnokrajowych jako junior.

Co jednak najpiękniejsze – w roli trenera i sekundanta wystąpił jego ojciec, Sensei Arkadiusz Bloch. Na co dzień Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, po godzinach – mentor, nauczyciel i przewodnik w świecie karate. Tę wymagającą sztukę walki trenuje 40 lat, posiada tytuł mistrzowski i jest sędzią krajowym Polskiego Związku Karate. W jego przypadku mundur policyjny idzie w parze z karate-gi – symbolami dwóch dróg, które mają wspólny mianownik: dyscyplinę, szacunek i rozwój.

Komendant twierdzi, że "karate to nie tylko sport. To filozofia, która uczy pokory, samodyscypliny, odwagi i odpowiedzialności. Widziałem, jak mój syn dojrzewa przez treningi. Dziś jestem dumny, że mogę być przy nim zarówno jako ojciec, jak i trener. Cieszę się, że mogę pracować z młodzieżą i przekazywać im wartości, jakie niesie ze soba sport. Mam ogromną nadzieję, właściwie to jestem przekonany, że jego koledzy, koleżanki z klubu pójdą w jego ślady, a mistrzostwo będzie dla nich motywacją do trenowania i rozwijania umiejetności".

Historia rodziny Blochów pokazuje, że pasja, kiedy łączy się z wartościami i zaangażowaniem, staje się siłą napędową nie tylko jednostki, ale też całej społeczności. Dzięki takim osobom jak Komendant Arkadiusz Bloch i jego syn Szymon, sport staje się nie tylko sposobem na sukces, ale też drogą do wychowywania silnych, odpowiedzialnych ludzi.