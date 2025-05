Niecodzienna interwencja drogówki Data publikacji 02.05.2025 Powrót Drukuj W środę policjanci z wydziału ruchu drogowego zostali wezwani do kolizji na ulicę Piaskową w Raciborzu. Na miejscu okazało się, że uszkodzony pojazd przewoził pilną przesyłkę z krwią do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Mundurowi natychmiast zareagowali i sami dostarczyli krew radiowozem, ratując tym samym ludzkie życie.

W środę policjanci z wydziału ruchu drogowego zostali skierowani do zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Piaskowej z Sudecką. Na miejscu ustalili, że jednym z uczestników kolizji był kierowca pojazdu uprzywilejowanego, który przewoził krew pilnie potrzebną dla pacjenta w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna jechał na sygnałach, jednak w wyniku zdarzenia jego pojazd uległ takim uszkodzeniom, że nie nadawał się do dalszej jazdy.

Niezwłocznie po zorientowaniu się w sytuacji, policjanci powiadomili oficera dyżurnego, zabrali kierowcę wraz z cennym ładunkiem do radiowozu i na sygnałach ruszyli do szpitala. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych, krew została dostarczona na czas.

To zdarzenie pokazuje, że policyjna służba jest nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo, co czeka na miejscu interwencji. Jedno jednak pozostaje niezmienne – Pomagamy i chronimy!