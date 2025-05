Rozbili grupę przestępczą zajmująca się kradzieżami infrastruktury kolejowej Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 31 i 33 lat, podejrzanych o liczne kradzieże elementów infrastruktury kolejowej. Sprawcy swoim działaniem spowodowali straty sięgające ponad pół miliona złotych. Na wniosek śledczych wczoraj sąd tymczasowo ich aresztował. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Policjanci z Jaworzna w ostatnim czasie odnotowali szereg kradzieży elementów lokomotyw oraz infrastruktury kolejowej. Straty w wyniku przestęptw sięgały kilkuset tysięcy złotych. Sprawcy włamywali się do lokomotyw, a także kradli inne elementy infrastruktury kolejowej.

Jaworzniccy policjanci kilka miesięcy pracowali nad ustaleniem sprawców. Rozpracowując przestępczy proceder, wpadli na trop dwóch mężczyzn w wieku 31 i 33 lat. W nocy 29 kwietnia br. zatrzymali sprawców na gorącym uczynku przy lokomotywach na jednej ze stacji kolejowych w Jaworznie. Jeden z zatrzymanych posiadał plecak, w którym znaleziono narzędzia mogące służyć do przestępstwa. Były tam też elementy rozkręconych bocznic, co wskazywało na ingerencję w pobliską infrastrukturę kolejową.

Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Policjanci oszacowali, że łączna wartość skradzionego mienia na chwilę obecną sięga ponad 500 tysięcy złotych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, podejrzanym przedstawiono 9 zarzutow, dotyczących kradzieży z włamaniem, usiłowaniem kardzieży i kradzieży infrastruktury kolejowej. Śledczy zawnioskowali do prokuratora o tymczasowe aresztowanie. Wczoraj jaworznicki sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował mężczyzn na okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci będą teraz sprawdzali także ich powiązania z podobnymi kradzieżami w kraju.

( KWP Katowice/al)