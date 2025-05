Skuteczne działanie kryminalnych - „odbierak” trafił do aresztu Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj Efektem intensywnej pracy jarosławskich kryminalnych było ustalenie i zatrzymanie 22-latka. Mężczyzna został namierzony przez funkcjonariuszy na terenie gminy Pułtusk. 22-latek, w Jarosławiu odebrał pieniądze od dwóch seniorek oszukanych metodą „na policjanta i na prokuratora”. W wyniku tego przestępczego procederu osoby starsze straciły łącznie ponad 72 tys. zł. Na wniosek prokuratora, sąd, zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Początkiem kwietnia br., jednego dnia, jarosławscy policjanci przyjęli dwa zgłoszenia dotyczące oszustw seniorek, mieszkanek Jarosławia.

Metodą „na policjanta”, została oszukana 81-latka, która straciła ponad 24 tys. zł i 50 USD. Druga z seniorek, 82-latka, w wyniku oszustwa metodą „na prokuratora” przekazała „odbierakowi” ponad 17 tys. zł oraz złotą biżuterię, a łączne starty które poniosła zostały oszacowane na kwotę ponad 48 tys. zł.

Sprawą natychmiast zajęli się jarosławscy kryminalni. Podjęte działania doprowadziły ich na teren gminy Pułtusk, gdzie funkcjonariusze zatrzymali 22-latka. Mieszkaniec Pułtuska został przewieziony do jarosławskiej jednostki i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Policjanci ustalili, że zatrzymany tzw. „odbierak”, odebrał pieniądze od poszkodowanych seniorek, które wcześniej wyłudzono podstępem.

22-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa 81 i 82-letnich mieszkanek Jarosławia na łączną kwotę ponad 72 tys. zł. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, czy inne osoby na terenie kraju nie zostały oszukane przez mężczyznę.

