Policjant po służbie udzielił pomocy mężczyźnie, który doznał udaru

Funkcjonariusz z Majdanu Królewskiego, w czasie wolnym od służby, pomógł mężczyźnie, który podczas robienia zakupów, doznał udaru. Wspólnie z inną osobą udzielił mu pierwszej pomocy i na miejsce wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów. Szybka reakcja i profesjonalne działanie asp. szt. Rafała Żołnierczyka, być może przyczyniły się do uratowania jego życia i zdrowia.

W środę około godz. 18, kierownik Posterunku Policji w Majdanie Królewskim asp. szt . Rafał Żołnierczyk, w czasie wolnym od służby, podczas robienia zakupów w jednym ze sklepów w Kolbuszowej, zauważył mężczyznę, który upadł na podłogę i nie można było nawiązać z nim kontaktu. Policjant natychmiast ruszył z pomocą. Funkcjonariusz jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i miał podejrzenie, że może to być udar.

Wspólnie z inną osobą udzielił mężczyźnie pomocy medycznej i wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego.

Ratownicy medyczni potwierdzili przypuszczenia policjanta. Mężczyzna trafiła do szpitala, gdzie udzielono mu fachowej pomocy.

W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Dlatego im szybciej chory trafi pod opiekę lekarzy, tym ma większe szanse na powrót do zdrowia.

To nie jedyna pomoc, jaką tego dnia udzielił asp. szt. Rafał Żołnierczyk. Kilka godzin później, wracając swoim samochodem do domu, najechał na zdarzenie drogowe, do jakiego doszło w Cmolasie. Funkcjonariusz zatrzymał się, sprawdził czy uczestnicy potrzebują pomocy, powiadomił służby i do czasu ich przyjazdu zabezpieczał miejsce zdarzenia.