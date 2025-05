Groźny upadek z roweru. 6-letniemu chłopcu pomogli policjanci Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci bardzo często szkolą się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. We wschowskiej komendzie służą najlepsi policyjni ratownicy w województwie lubuskim. Ich umiejętności przydały się w czwartek (1 maja), gdy podbiegł do nich mężczyzna z dzieckiem na rękach, prosząc o pomoc. Okazało się, że chłopiec, jadąc rowerem, przewrócił się i złamał rękę.

W czwartek (1 maja) aspirant Michał Franas i sierżant Oskar Huzarski pełnili służbę w miejscowości Dębowa Łęka. Nagle zauważyli, jak jadący wraz z rodzicami, po chodniku 6-letni rowerzysta się przewrócił. Ojciec chłopca wziął go na ręce i podbiegł z dzieckiem do radiowozu. Policjanci zareagowali błyskawicznie. Zauważyli, że rączka chłopca w bardzo szybkim tempie puchnie i jest nienaturalnie wygięta, co mogłoby wskazywać, że jest złamana. Mundurowi umiejętnie usztywnili rękę 6-latka. Następnie za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego wraz z rodzicem do szpitala w Głogowie.

W piątek (2 maja) młody rowerzysta odwiedził naszą komendę i trafił na patrol, który dzień wcześniej mu pomógł. Była to świetna okazja do podziękowań i wspólnego zdjęcia z funkcjonariuszami.