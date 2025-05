Sprzedawali podróbki – usłyszeli 3607 zarzutów Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą łomżyńskiej komendy ustalili trzech mężczyzn podejrzanych o oszustwo i wprowadzanie do obrotu podrobionych butów. Dwóch mężczyzn w wieku 32 oraz 40 lat usłyszeli łączenie 3607 zarzutów. Zastosowano wobec nich zabezpieczenie majątkowe o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych. Za ujawnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w wyniku intensywnej pracy ustalili tożsamość trzech mężczyzn zajmujących się oszustwem i wprowadzaniem do obrotu obuwia z podrobionymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi. Łomżyńscy kryminalni, dochodzeniowcy oraz policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dokonali łącznie dziesięciu przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz magazynowych, gdzie znaleźli 1377 par podrobionych butów.

Szacunkowa wartość podróbek to ponad 344 tysiące złotych. Podczas tych czynności mundurowi zabezpieczyli samochód, sprzęt elektroniczny oraz dokumenty. Mężczyźni to mieszkańcy Warszawy, ale dwóch z nich pochodzi z Łomży, gdzie również przechowywali podrobione buty. Sprzedawali je na popularnych portalach internetowych, za co usłyszeli łącznie 3607 zarzutów. Na wniosek prokuratora zastosowano wobec nich zabezpieczenie majątkowe o łącznej kwocie ponad 600 tysięcy złotych. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Za ujawnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.