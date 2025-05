Podczas pościgu po włamaniu celowo zderzyli się z radiowozem Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj Po włamaniu na plac budowy w gminie Czarne sprawcy próbowali uciec przed policją. Podczas pościgu doprowadzili do celowego zderzenia czołowego z radiowozem. W aucie ujawniono skradzione przedmioty, narkotyki oraz różne tablice rejestracyjne. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszą zarzuty.

Wczoraj o godzinie 11:20 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do budynku jednorodzinnego w budowie, znajdującego się w miejscowości Sokole, gmina Czarne. Sprawca dostał się do wnętrza obiektu, odkręcając płytę OSB zabezpieczającą wejście, a następnie uciekł z miejsca przestępstwa srebrnym volkswagenem golfem.

Wysłane na miejsce patrole rozpoczęły działania mające na celu zatrzymanie sprawców. Funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego napotkali wskazany pojazd w rejonie miejscowości Biernatka. Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki, gwałtownie przyspieszając i jadąc wzdłuż torów kolejowych.

Z uwagi na kończącą się drogę, volkswagen zawrócił i z impetem uderzył w lewy bok radiowozu, doprowadzając do celowego zderzenia czołowego. Następnie pojazd odbił się od policyjnego auta i uderzył w ogrodzenie oraz drzewo. Obaj funkcjonariusze zostali przetransportowani do szpitala, jednak na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Sprawcy – 31-letni kierowca i jego 35-letni pasażer – również nie odnieśli obrażeń.

W pojeździe policjanci ujawnili skradzione przedmioty z placu budowy, m.in. kable, elektronarzędzia i zestawy narzędzi. Dodatkowo policjanci znaleźli zarówno w samochodzie, jak i przy pasażerze amfetaminę. W aucie znajdowały się również trzy różne tablice rejestracyjne, których pochodzenie i ewentualne użycie w innych przestępstwach jest aktualnie weryfikowane.

Po sprawdzeniu w systemach policyjnych ustalono, że kierujący 31-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami – ma zatrzymane prawo jazdy oraz był wcześniej notowany za jazdę pod wpływem narkotyków.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i noc spędzili w policyjnym areszcie. Właściciel odzyskał już skradzione przedmioty. Wkrótce podejrzani usłyszą zarzuty. 31-latek odpowie za kradzież z włamaniem (zagrożoną karą do 10 lat pozbawienia wolności), niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie kolizji oraz kierowanie bez uprawnień. 35-letni pasażer z gminy Debrzno odpowie za posiadanie narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zarzuty wobec zatrzymanych.