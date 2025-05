Sądeccy policjanci i świadkowie zdarzenia zapobiegli tragedii Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów sądeckiej drogówki, a także osób postronnych, które poinformowały służby o zdarzeniu, 16-latek w kryzysie emocjonalnym został uratowany.

4 maja br. około godziny 16.30 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy prowadzili działania kontrolne przy Bulwarze Narwiku w Nowym Sączu, otrzymali informację, że młody mężczyzna stoi za barierami ochronnymi mostu na Dunajcu. W takiej sytuacji liczyła się każda sekunda, dlatego mundurowi natychmiast udali się w kierunku przeprawy im. Józefa Piłsudskiego. Tam, we wskazanym miejscu, zauważyli nastolatka. Policjanci zdołali chwycić chłopca i przetransportowali go w bezpieczne miejsce. Następnie załoga pogotowia ratunkowego przewiozła 16-latka do szpitala. Policjanci poinformowali również o zdarzeniu jego bliskich.



Gdzie szukać pomocy w kryzysie

W każdym powiecie funkcjonuje wiele instytucji, w tym centra pomocy rodzinie, które niosą fachową pomoc i wsparcie. Gdy borykasz się z problemami, masz negatywne myśli, nie wahaj się skorzystać z pomocy. Z kolei, gdy osoba z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia, reaguj, bo to może uratować jej życie!

( KWP w Krakowie / mw)