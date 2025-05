Komenda Główna Policji dołącza do programu PW eSkills Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj Włączenie Policji do programu PW eSkills to wzmocnienie kompetencji cyfrowych jednej z najważniejszych służb publicznych w kraju. Dzięki porozumieniu podpisanemu dziś przez wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego i zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka, funkcjonariusze zyskają dostęp do narzędzi, które pomogą im skutecznie działać w cyfrowym świecie i lepiej chronić obywateli.

Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa

Cyfryzacja ma wpływ na wszystkie obszary życia – również na bezpieczeństwo. Policja jako jedna z kluczowych służb publicznych coraz częściej korzysta z narzędzi cyfrowych w codziennej pracy. Udział w programie PW eSkills pozwoli systematycznie rozwijać kompetencje cyfrowe funkcjonariuszy – umiejętności niezbędne w pracy i reagowaniu na zagrożenia w przestrzeni cyfrowej.

– Cyfrowe kompetencje to dziś fundament sprawnego państwa – zwłaszcza w służbach takich jak Policja. Włączenie Komendy Głównej do PW eSkills pokazuje, że traktujemy cyberbezpieczeństwo tak samo poważnie, jak bezpieczeństwo drogowe czy infrastrukturalne. To strategiczna inwestycja w ludzi, którzy stoją na pierwszej linii kontaktu z obywatelami – mówi wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

PW eSkills – wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji

PW eSkills to program, który łączy administrację, sektor społeczny, biznes i środowiska naukowe. Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Program wzmacnia odporność społeczną, wyrównuje szanse i buduje fundamenty nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Dzięki udziałowi Komendy Głównej Policji, PW eSkills zyskuje silnego partnera w działaniach edukacyjnych i promujących bezpieczne korzystanie z internetu.