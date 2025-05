W krótkich spodenkach i boso w chłodną noc. Policjanci pomogli zdezorientowanemu seniorowi Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj W myśl policyjnej dewizy „Pomagamy i chronimy”, funkcjonariusze każdego dnia dbają nie tylko o porządek publiczny, ale też o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców. Mundurowi z olsztyńskiej patrolówki kolejny już raz wykazali się czujnością i empatią - zauważyli niepokojącą sytuację i pomogli seniorowi w chłodną noc.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (5.05.2025 r.) około północy, w okolicy dworca głównego policjanci olsztyńskiej patrolówki zauważyli starszego mężczyznę, który był ubrany nieadekwatnie do warunków pogodowych. Było zimno, padał deszcz, a senior był ubrany w krótkie spodenki i koszulkę na krótki rękaw. Był boso. Jego wygląd oraz zachowanie od razu wzbudziły ich niepokój. Funkcjonariusze zatrzymali się i podjęli interwencję. Mężczyzna był wyraźnie zdezorientowany i zmarznięty. Znał swój adres zamieszkania, ale miał problem z powrotem do domu. Funkcjonariusze zaopiekowali się nim, okryli go kocem termicznym i pomogli mu się ogrzać w radiowozie. Wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia, by sprawdzić, czy senior nie wymaga pomocy medycznej. Na szczęście jego stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji i mężczyzna mógł wrócić do domu.

Ta sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że policjanci to nie tylko osoby egzekwujące przepisy prawa, ale przede wszystkim ludzie gotowi nieść pomoc innym. W myśl policyjnej dewizy „Pomagamy i chronimy”, funkcjonariusze każdego dnia dbają nie tylko o porządek publiczny, ale też o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców.