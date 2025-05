Targi pracy w KPRM Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj „Buduj przyszłość, zmieniaj Polskę” – Targi Pracy w Kancelarii Premiera już 11 maja! Czy praca w sektorze publicznym to naprawdę tylko tabelki w Excelu i pieczątki na dokumentach?

Obalimy ten mit raz na zawsze! Już w niedzielę, 11 maja 2025 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, odbędą się Targi Pracy, które odkryją zupełnie inne oblicze pracy „dla państwa”.

To wydarzenie to nie tylko szansa na znalezienie pracy, praktyk czy stażu – to możliwość, by zajrzeć za kulisy polskiej administracji i zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca w administracji publicznej. To okazja, aby porozmawiać z osobami, które nie boją się wyzwań, pracują na rzecz bezpieczeństwa kraju, zarządzają kluczowymi projektami i tworzą rozwiązania mające wpływ na życie milionów obywateli.

Gdzie i kiedy?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

11 maja 2025 (niedziela)

10:00 – 16:00 (o 16:00 ostatnie wejście)

Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa

Kogo spotkasz?

Ministerstwa i urzędy państwowe,

Wojsko i służby mundurowe,

Spółki Skarbu Państwa

Czego się dowiesz?

Jak wygląda rekrutacja,

Co naprawdę robi się w „budżetówce” i nie tylko,

Poznasz aktualne oferty pracy, praktyk i staży.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce zdobyć cenne doświadczenia zawodowe w sektorze publicznym,

Dla studentów i absolwentów poszukujących praktyk, staży lub pierwszej pracy,

Dla osób zainteresowanych rozwojem kariery w administracji publicznej i służbach mundurowych.

Więcej informacji znajduje się na: www.targipracy.gov.pl

Nie może Was tam zabraknąć!