34-latek odpowie za dokonanie rozboju. Jego ofiara zmarła

Data publikacji 06.05.2025

Elbląscy policjanci ustalili i zatrzymali 34-latka, podejrzanego o dokonanie rozboju na 40-latku. Ofiara przestępstwa po kilku dniach od zdarzenia zmarła w szpitalu. Mężczyznę na terenie Warszawy zatrzymali policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Do tej sprawy wytypowane do zatrzymania są kolejne osoby.