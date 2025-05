10-latek pogryziony przez psa Data publikacji 06.05.2025 Powrót Drukuj W jednej z miejscowości powiatu wodzisławskiego doszło do pogryzienia 10-letniego chłopca przez psa. Policjanci z komisariatu w Gorzycach wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Agresywny pies trafił pod obserwację, a właścicielowi zwierzęcia grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

2 maja br., w jednej z miejscowości powiatu wodzisławskiego, 10-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że właściciel mieszańca w typie owczarka podhalańskiego poprzez jego niedopilnowanie dopuścił do tego, że zwierzę wybiegło przez otwartą bramę posesji na ulicę i zaatakowało idącego nią chłopca. Dziecko uciekło do sąsiadki właściciela psa, która powiadomiła służby.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników i mundurowych. Jak się okazało, 10-latek doznał głębokiej rany szarpanej ręki i biodra. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, gdzie musiał przejść operację.

Właściciel agresywnego zwierzęcia, 85-letni mężczyzna, posiadał aktualną książeczkę szczepień psa. Zwierzę jednak zostało zabrane przez lekarza weterynarii na obserwację.

Dalsze postępowanie w tej sprawie, pod kątem spowodowania uszczerbku na zdrowiu, będzie prowadzone przez policjantów z komisariatu w Gorzycach. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę do 5 lat więzienia.

Apelujemy do właścicieli psów o zachowanie szczególnej rozwagi i właściwy nadzór nad nimi. Pamiętajmy, że na właścicielu psa ciąży nie tylko obowiązek właściwej opieki, ale także obowiązek zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.

Jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia?

Stań, nie uciekaj. Zwróć się twarzą w stronę psa - żeby się bronić, musisz widzieć gdzie cię zaatakuje. Nie patrz jednak psu w oczy.

Zasłoń się niesionym przez siebie przedmiotem np. plecakiem, tornistrem, teczką, parasolem, kurtką czy inną odzieżą owiniętą wokół ręki.

Postaraj się nie okazywać strachu, pomimo że to trudne.

Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może przewrócić nie tylko dziecko, ale nawet dorosłego człowieka. Staraj się nie dopuścić do ataku na nogi. Jeżeli upadniesz, to następnym celem może być twoja szyja lub twarz.

Przyjmij pozycję "żółwia". Ochronisz wystające części ciała, za które zwykle chwyta pies.



Jeśli nie zdążyłeś przyjąć pozycji "żółwia"...

Ustaw się do psa bokiem, w lekkim rozkroku - to pozwala lepiej utrzymać równowagę. Jeżeli pies jest duży i ciężki, pochyl się lekko do przodu. Zaciśnij dłonie w pięść i osłoń szyję. Taka postawa sprawi, że nie będziesz miał kontaktu wzrokowego z psem, a z racji tego, że będziesz stał w rozkroku, niełatwo będzie cię przewrócić. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Staraj się nic nie mówić. Jeśli atak psa będzie na tyle gwałtowny, że zostaniesz przewrócony, wówczas postaraj się przyjąć pozycję "żółwia".