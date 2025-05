Odpowie za atak na policjantów i znęcanie się nad partnerką Data publikacji 06.05.2025 Powrót Drukuj Mundurowi ze świętochłowickiej komendy zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który poprzez wszczynanie awantur, wyzywanie, popychanie, kopanie i szarpanie, znęcał się od kilku miesięcy nad swoją 26-letnią partnerką. Podczas zatrzymania mężczyzna znieważył oraz zaatakował policjantów, a także groźbą i przemocą chciał zmusić ich do zaniechania czynności służbowej. Prokurator objął go policyjnym dozorem oraz nałożył zakaz wszelkich form kontaktu i zbliżania się do kobiety.

W niedzielę, 4 maja 2025 r., policjanci zostali wezwani na interwencję dotyczącą przemocy domowej. Z informacji podanych w zgłoszeniu wynikało, że domowy oprawca miał uderzyć swoją partnerkę, a następnie uciec.

Gdy pod podany adres przybyli mundurowi, tuż za nimi do mieszkania wtargnął mocno pobudzony, agresywny sprawca interwencji wykrzykując wulgarne i obelżywe zdania w kierunku policjantów. Mężczyzna nie reagował na wezwania stróżów prawa, po czym zaatakował ich, uderzając w klatkę piersiową. Po obezwładnieniu agresora policjanci ustalili, że od kilku miesięcy, za zamkniętymi drzwiami mieszkania, 33-latek fundował swojej partnerce prawdziwy koszmar. Wszczynanie awantur, wyzywanie, popychanie, kopanie i szarpanie - to tylko kilka z form przemocy, jakie mężczyzna stosował wobec 26-letniej partnerki.

Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za znęcanie się nad partnerką, a także za znieważenie i atak na policjantów oraz przemocą zmuszenie do zaniechania przez nich czynności służbowych. Na wniosek śledczych, decyzją prokuratora oprawca został objęty policyjnym dozorem, musiał opuścić mieszkanie oraz otrzymał zakaz wszelkich form kontaktu i zbliżania się do partnerki. Grozi mu do kara do 5 lat więzienia.