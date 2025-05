Wspólne działania krakowskich służb wobec obcokrajowców nielegalnie przebywających na terenie Polski Data publikacji 06.05.2025 Powrót Drukuj 24 kwietnia br. krakowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie przeprowadzili działania, podczas których sprawdzali m.in. legalność pobytu obcokrajowców zamieszkujących na terenie naszego kraju. Skontrolowano kilkunastu cudzoziemców oraz 8 Polaków. Jeden z naszych rodaków okazał się być osobą poszukiwaną, a kolejny odpowie za posiadanie nielegalnych papierosów i alkoholu.

24 kwietnia 2025 r. policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie, z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie przeprowadzili wspólne działania, podczas których sprawdzali m.in. legalności pobytu obcokrajowców zamieszkujących na terenie Nowej Huty i Wzgórz Krzesławickich. Mundurowi sprawdzili dwa adresy, gdzie m.in. wylegitymowano 8 Polaków oraz 16 osób innej narodowości. Funkcjonariusze skontrolowali m.in. czy cudzoziemcy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do pobytu na terenie naszego kraju.

Funkcjonariusze pojechali do jednego z domów na terenie Wzgórz Krzesławickich, gdzie skontrolowali zamieszkujących tam lokatorów- zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. W trakcie sprawdzenia okazało się, że jeden z mieszkańców, będący obywatelem Polski, jest osobą poszukiwaną do odbycia 74 dni kary zastępczej pozbawienia wolności. Został on zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VII w Krakowie, gdzie funkcjonariusze przeprowadzili z nim niezbędne czynności. Następnie został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

W miniony czwartek funkcjonariusze pojechali do jednego z domów na terenie Nowej Huty, gdzie wylegitymowali 6 osób, w tym 4 obcokrajowców. Ponadto kryminalni z „siódemki” sprawdzili teren posesji, gdzie w piwnicy znaleźli i zabezpieczyli ponad 10 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 9 sztuk papierosów jednorazowych również bez polskich znaków akcyzy oraz 3 litry cieczy, która jest najprawdopodobniej alkoholem domowej produkcji. Zabezpieczona ciecz została przekazana do dalszej analizy. Właściciel posesji, na terenie której znajdowały się nielegalne wyroby złożył w Komisariacie Policji VII w Krakowie wyjaśnienia w tej sprawie. Sporządzona dokumentacja została przekazana przez policjantów z „siódemki” funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej, którzy podejmą w tej sprawie dalsze kroki. Za posiadanie wyrobów alkoholowych i tytoniowych bez polskich znaków akcyzy właściciel posesji musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.