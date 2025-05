"Pomagamy i Chronimy” to hasło przyświeca policjantom nie tylko w czasie służby, ale również po za nią Data publikacji 06.05.2025 Powrót Drukuj Służba w Policji to odpowiedzialna, ciężka i często niebezpieczna praca. Osoby, które zdecydowały się założyć policyjny mundur, są na to przygotowane, bo dla nich pomaganie ludziom jest najwyższą wartością w tej pracy, bez względu na okoliczności, również wtedy, gdy nie mają na sobie munduru. Jedną z takich osób jest Dominik Chrząstek, który od 2 lat zawodowo związany jest z Komisariatem Policji w Suszu. Policjant w czasie wolnym od służby ruszył z pomocą nieprzytomnemu mężczyźnie.

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego, a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniu zawodowym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. O tym, jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, do której doszło w poniedziałek (5.05.2025 r.) kilka minut po godzinie 23:00. Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Suszu w czasie wolnym od służby, jadąc jedną z iławskich ulic, zauważył trzech młodych mężczyzn stojących nad leżącym na chodniku rowerzystą. Policjant natychmiast zatrzymał auto, żeby ustalić, co się stało. Okazało się, że świadkowie właśnie dzwonili na numer 112, żeby wezwać pomoc do nieprzytomnego mężczyzny. Funkcjonariusz natychmiast sprawdził czynności życiowe, po czym przystąpił do reanimacji. Po kilku minutach na miejsce przyjechał patrol policji, który wspomógł swojego kolegę w reanimacji, po czym mężczyznę przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. 53-latek odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala. Dzięki natychmiastowej reakcji policjanta i profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy mężczyzna przeżył.

Powyższy przykład pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Takie zachowanie jak policjanta z Susza oraz wiedza i odpowiednie przygotowanie ratują życie!

Pomagamy i chronimy! Dołącz do nas! Służba w Policji to możliwość niesienia pomocy ludziom - ratowania ich życia i zdrowia. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie: Rekrutacja do służby w Policji