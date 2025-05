Policjanci zatrzymali mężczyznę, który znieważył i groził ratownikowi medycznemu Data publikacji 06.05.2025 Powrót Drukuj Sokólscy policjanci zatrzymali 33-latka podejrzewanego o znieważenie i kierowanie gróźb wobec ratownika medycznego. Do zdarzenia doszło na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nietrzeźwy 33-latek wyzywał medyka i groził pozbawieniem życia. Zgodnie z kodeksem karnym za znieważenie funkcjonariusza grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a za groźby karalne pozbawienia wolności do lat 3.

Wczoraj sokólscy policjanci zostali wezwani do pomocy załodze karetki pogotowia. Ze zgłoszenia wynikało, że 33-latek awanturuje się na szpitalnym oddziale ratunkowym. Na miejscu mundurowi ustalili, że medycy udzielali pomocy nietrzeźwemu, nieprzytomnemu mężczyźnie leżącemu na ławce na jednym z osiedli w mieście. Po przewiezieniu do szpitala mężczyzna odzyskał świadomość i zaczął zachowywać się agresywnie. Mieszkaniec Sokółki zaczął wyzywać jednego z ratowników medycznych i grozić mu pozbawieniem życia. 33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwieje. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, a jego dalszym losem zajmie się sąd. Zgodnie z kodeksem karnym za znieważenie funkcjonariusza grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a za groźby karalne pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Białymstoku / kp)