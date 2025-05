Podejrzany o włamanie do jubilera zatrzymany. Łup odnaleziony dzięki pracy psa służbowego i jego przewodnika Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj Skuteczne wykorzystanie dostępnych sił i środków oraz sprawna koordynacja policyjnych działań sprawiły, że już po kilku dniach od zdarzenia zatrzymany został 48-latek, podejrzany o kradzież z włamaniem do salonu jubilerskiego w Elblągu. Dzięki użyciu psa służbowego i pracy jego przewodnika już kilka chwil po włamaniu odnaleziony został porzucony przez sprawcę plecak ze skradzioną biżuterią. Intensywne działania operacyjne i współpraca z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu doprowadziły do zatrzymania podejrzanego mężczyzny na południu Polski.

W nocy 20 kwietnia 2024 r. doszło do włamania do jednego ze sklepów jubilerskich w Elblągu. Włamywacz został spłoszony w trakcie usiłowania kradzieży przez czujnego pracownika ochrony, który próbował go zatrzymać. Uciekając z miejsca zdarzenia mężczyzna porzucił plecak, w którym znajdowała się skradziona biżuteria.

Na miejsce natychmiast wezwani zostali policjanci, a wśród nich asp. Grzegorz Duda, doświadczony przewodnik z Zespołu Przewodników Psów Służbowych z KMP w Elblągu, wraz z jego psem Lakiem. Czworonożny funkcjonariusz bezbłędnie podjął trop i poprowadził policjantów prosto do porzuconego plecaka, w którym znajdowały się skradzione przedmioty. Biżuteria o dużej wartości została odzyskana.

Dalsze działania operacyjne elbląskich policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczości Przeciwko Mieniu przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Opolu doprowadziły po kilku dniach do zatrzymania 48-latka podejrzewanego o dokonanie włamania. Został on zatrzymany na terenie Opola.

Mężczyzna usłyszał zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym, może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ta pokazuje, jak istotna w działaniach Policji jest koordynacja działań i skuteczne wykorzystanie dostępnych sił i środków. A tak ważnymi ogniwami w tym łańcuchu są m.in. zespoły przewodników psów służbowych. Dzięki takiemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu przestępcy nie mogą czuć się bezkarnie – nawet gdy są już daleko od miejsca zdarzenia.