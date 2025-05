Na lotnisku 66-latek stracił przytomność i nie oddychał – na ratunek ruszyli policjanci z Oddziału Prewencji Policji Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek rano na terenie lotniska policjanci Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku udzielili pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. 66-latek nie oddychał, dlatego funkcjonariusze natychmiast podjęli resuscytację i podczas ratowania życia mężczyzny wykorzystali urządzenie AED, które na miejsce przynieśli pracownicy Służby Ochrony Lotniska. Dzięki podjętym czynnościom 66-latek odzyskał oddech oraz przytomność. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania.

W poniedziałek 5 maja około godziny 8:00 do st. sierż. Bartosza Brauera i post. Patryka Sadowskiego z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy patrolowali teren portu lotniczego podeszła pracownica lotniska, która poinformowała, że w przejściu obok toalety leży nieprzytomny mężczyzna.

Policjanci natychmiast zareagowali i podbiegli do poszkodowanego. Funkcjonariusze ocenili funkcje życiowe mężczyzny, a następnie po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha, przystąpili do resuscytacji. Podczas ratowania życia 66-latka policjanci wykorzystali urządzenie AED, które na miejsce przynieśli pracownicy Służby Ochrony Lotniska. Dzięki podjętym czynnościom mężczyzna odzyskał oddech oraz przytomność. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy zajęli się 66-latkiem i zabrali go do szpitala.