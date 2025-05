Szybka reakcja dyżurnego z Chyloni uratowała życie 23-letniej Polki przebywającej w Niemczech Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj Do dyżurnego Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni wpłynęło niepokojące zgłoszenie od mężczyzny, który nie mógł skontaktować się ze swoją partnerką przebywającą na terenie Niemiec. Ze zgłoszenia mężczyzny wynikało, że kobieta może być w stanie kryzysu emocjonalnego. Dyżurny od razu skontaktował się z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, dzięki czemu służby niemieckie weszły do mieszkania 23-latki. Kobieta przekazana została pod opiekę medyków.

Dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który zaniepokoił się brakiem kontaktu ze swoją partnerką, przebywającą na terenie Niemiec. Według zgłoszenia kobieta zadzwoniła do zgłaszającego, przyznała się do spożycia lekarstw. Z uwagi na uzasadnione obawy, że 23-latka znajduje się w kryzysie emocjonalnym, dyżurny błyskawicznie uruchomił niezbędne procedury. Funkcjonariusz ustalił adres zamieszkania kobiety i skontaktował się z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, czego następstwem było nawiązanie kontaktu z niemiecką Policją. Następnie niemieccy policjanci weszli do mieszkania, gdzie znajdowała się kobieta. Reakcja dyżurnego z Chyloni okazała się kluczowa, ponieważ stan 23-latki wymagał pomocy. Kobieta została przewieziona do szpitala.

To przykład, jak szybka reakcja, odpowiednia koordynacja i międzynarodowa współpraca mogą uratować ludzkie życie.