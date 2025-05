Uratowali życie 6-latka

Data publikacji 07.05.2025

Natychmiastowa reakcja zawierciańskich policjantów przyczyniła się do uratowania życia 6-latka, którego na rękach do jednostki przyniósł ojciec. Chłopiec jadąc na tylnym siedzeniu auta, którym kierował mężczyzna, zakrztusił się lizakiem. Na szczęście cała historia zakończyła się pozytywnie, a maluch szybko doszedł do siebie.