Zatrzymanie dwóch obywateli Gruzji za włamanie do samochodu Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z KPP w Krakowie zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy włamali się samochodu zaparkowanego przez przed marketem skąd ukradli prawie 60 tys. złotych.

W ostatnich dniach kwietnia br. na jednym z parkingów marketu budowlanego znajdującego się na terenie powiatu krakowskiego doszło do włamania do pojazdu marki BMW, gdzie sprawcy pokonując fabryczne zabezpieczania pojazdu, dokonali kradzieży z wnętrza saszetki z zawartością pieniędzy w kwocie 56 000 złotych.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z krakowskiej powiatówki. Podjęte działania doprowadziły do zatrzymania dwóch obywateli Gruzji. 37 i 29-latek zostali przewiezieni do krakowskiej jednostki i trafili do policyjnej izby zatrzymań. Działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Krakowie pozwoliły na szybkie zebranie materiału dowodowego oraz niezwłoczne doprowadzenie sprawców do Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik-Biały w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani obywatele Gruzji mają na koncie inne przestępstwa na terenie kraju.