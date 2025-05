Uwaga na fałszywe zbiórki - Policja apeluje o ostrożność! Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Przestępcy, którzy próbują wyłudzić pieniądze wciąż zmieniają swoje metody. Dlatego tak ważne jest, aby być czujnym i rozważny. Oszustwa metodą „na policjanta” czy fałszywe zbiórki na szlachetny cel - to te najczęściej spotykane. Przeczytajcie jak rozpoznać podejrzaną sytuację i jak nie dać się oszukać.

Jednym z najczęściej spotykanych sposobów, dotykająca przede wszystkim osoby starsze, jest metoda na "wnuczka", lub na "policjanta". Oszuści podszywają się pod członka rodziny lub pod funkcjonariusza Policji i w telefonicznej rozmowie próbują wyłudzić oszczędności rozmówcy. Niemniej przestępcy nie poprzestają jedynie na tym procederze.

Oszuści swoją przestępczą działalność rozciągają także na publiczne zbiórki. Sprawcy, często podając się za organizatorów akcji charytatywnych i prezentując sfałszowane dokumenty, usiłują nielegalnie pozyskać fundusze.

Przestępcy internetowi, opierając się na ludzkim nieszczęściu oraz chęci niesienia pomocy dla osób poszkodowanych, mogą wyłudzać pieniądze poprzez fałszywe zbiórki internetowe. Oszuści wykorzystują poruszające historie, by skłonić ludzi do przekazania pieniędzy. Przed udzieleniem pomocy warto najpierw zweryfikować daną zbiórkę. Należy także pamiętać, że każde kolejne wydarzenie, w związku z którym ludzie będą wykazywać chęć okazania wsparcia, może prowadzić do powstawania fałszywych zbiórek pieniędzy. Oszuści często podszywają się pod strony wiarygodne, dlatego istotne jest sprawdzenie, czy przekazujemy pieniądze na odpowiedni cel. Sprawdzajmy dokładnie wiarygodność organizatorów zbiórek i korzystajmy tylko z zaufanych źródeł.

Przede wszystkim należy sprawdzić, kto jest ich organizatorem. Warto wspierać zaufane organizacje pomocowe, które są transparentne w działaniu oraz w rozliczaniu zgromadzonych środków. Weryfikując zbiórkę lub organizację, warto sprawdzić, czy w rzeczywistości ktoś się nie podszywa pod dany podmiot. Podrobione strony internetowe mogą wyglądać bardzo podobnie do rzeczywistych, dlatego należy dokładnie przyjrzeć się adresowi danej strony.

Policja apeluje, aby każdą podejrzaną zbiórkę zgłaszać odpowiednim służbom.

Zachowajmy ostrożność! Aby nie dać się oszukać, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

wspierajmy znane i zaufane fundacje lub organizacje pomocowe, które działają od lat, mają doświadczenie oraz są transparentne w działaniu;

odradzamy wpłacania pieniędzy nieznanym firmom czy instytucjom charytatywnym, które wcześniej nie pomagały;

nie polecamy wspierania także osób fizycznych, chyba że są to nasi bliscy lub zaufani znajomi;

nie przekazujmy środków rzeczowych ani pieniężnych domokrążcom, nie wpuszczajmy do domów osób obcych – pod żadnym pretekstem;

zachowajmy czujność podczas rozmów telefonicznych – nie dajmy się zmanipulować popularnym metodom oszustów:

nie klikajmy w podejrzane linki, które mogą przekierować na fałszywe strony.

Kto może przeprowadzić zbiórkę

Przeprowadzić zbiórkę mogą: organizacja pozarządowa, kościelna, wyznaniowa, ale też każdy obywatel – o ile wraz z innymi osobami założy co najmniej trzyosobowy komitet społeczny.

Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych są:

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli: fundacje, stowarzyszenia, ale też np. partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców;

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli np. organizacje kościelne i wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej (min. 3 osoby).

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Przeprowadzenie zbiórki publicznej wymaga zgłoszenia w portalu zbiórek publicznych Zbiorki.gov.pl.

Zgłaszający zbiórkę zobowiązany jest również zamieścić w portalu w wyznaczonych terminach sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek publicznych, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano.

Zgłoszenie zbiórki publicznej należy doręczyć w postaci elektronicznej lub papierowej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po weryfikacji formalnej dane w nim zawarte zostają zamieszczone na portalu zbiórek. W zależności od rodzaju organizatora doręcza się: zgłoszenie zbiórki publicznej, akt założycielski komitetu społecznego, pełnomocnictwo.

Pozwolenie na zbiórki

Zbiórka publiczna może być prowadzona po opublikowaniu informacji o zbiórce na Portalu zbiórek publicznych.

Urząd nie wydaje zaświadczeń ani innych dokumentów potwierdzających rejestrację zbiórki. Sprawdzenie, czy zbiórka została opublikowana należy do organizatora akcji.

Ewentualne automatyczne powiadomienie z systemu o rejestracji zbiórki wysyłane jest do tych organizatorów, którzy w treści formularza zgłoszenia podali adres e-mail.

Organizator zbiórki ma obowiązek wyposażyć osoby przeprowadzające zbiórkę w identyfikatory, zawierające imiona i nazwiska tych osób oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki, jej organizatorze oraz o numerze zbiórki. Obowiązkowe jest posiadanie identyfikatora w każdym przypadku prowadzenia zbiórki publicznej przez upoważnione osoby w miejscach publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych