Zaatakował ostrym narzędziem 74-latka. Został zatrzymany przy granicy państwa. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj Węgorzewscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w którym 24-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn zaatakował 74-latka, zadając mu kilka ciosów ostrym narzędziem. 74-letni mieszkaniec Węgorzewa z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Sprawca ataku bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł z miejsca przestępstwa w kierunku granicy państwa. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie i przekazany policjantom.

W poniedziałek (5.05.2025 r.) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zostali powiadomieni o brutalnym ataku na jednego z mieszkańców powiatu. Według wstępnych ustaleń, tego dnia po godzinie 19:00 do mieszkania zgłaszającej wszedł 24-latek, z którym kobieta jest spokrewniona. Mężczyzna z nieznanych na tę chwilę przyczyn najpierw użył gazu łzawiącego, a potem zaatakował jej 74-letniego męża, zadając mu ciosy ostrym narzędziem. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Sprawca ataku bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł z miejsca przestępstwa.

Napastnik do ucieczki użył auta swoich ofiar. Zabrał kluczyki i ruszył w kierunku granicy państwa. Jego jazdę zarejestrowały tuż przy granicy kamery Straży Granicznej, co zauważyli strażnicy. Kiedy kierujący zobaczył szlaban, chciał zawrócić, jednak w trakcie manewru wjechał do przydrożnego rowu. Na miejsce bardzo szybko dojechał patrol z Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i powiadomili policjantów, którzy po dojechaniu na miejsce przejęli 24-latka. W jego aucie zabezpieczone zostały przedmioty, które mogły posłużyć do popełnienia przestępstwa. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniane są przez policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku.