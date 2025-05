Szef MSWiA podczas spotkania z bohaterskim policjantem: Pana postawa jest inspiracją dla innych Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki Pana odwadze dzieci przeżyły, otrzymały niezbędne wsparcie i bezpiecznie trafiły pod opiekę rodziców. Pana profesjonalizm zasługuje na najwyższe uznanie. To wspaniały przykład ludzkiej solidarności – powiedział minister Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA spotkał się w środę, 7 maja br., z sierżantem sztabowym Konradem Klimowiczem. Policjant w kwietniu br. uratował dwoje tonących dzieci.

Minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się w gmachu MSWiA z sierż. szt. Konradem Klimowiczem. Pogratulował funkcjonariuszowi niezwykłej odwagi. – Narażenie siebie, by nieść pomoc innym, jest przykładem niebywałej determinacji i głębokiego zaangażowania w obowiązki służbowe. Kiedy zauważył Pan, że potrzebna jest pomoc, bo życie i zdrowie dwojga tonących dzieci są zagrożone, reakcja była błyskawiczna – podkreślił.

Szef MSWiA mówił też o tym, że podjęte działania pokazały świetne wyszkolenie i wysokie umiejętności policjanta. – Potrafił Pan w obliczu niebezpieczeństwa zachować zimną krew. To wielki kapitał, który zapewne jeszcze wielokrotnie okaże się pomocny, kiedy trzeba będzie zareagować, nawet w najtrudniejszej sytuacji – powiedział.

Minister Tomasz Siemoniak zdecydował o przyznaniu sierżantowi sztabowemu Konradowi Klimowiczowi medalu im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja oraz nagrody finansowej.

Funkcjonariusz uratował dwoje tonących dzieci

Policjant 14 kwietnia br. przebywał razem z synem nad Stawem Górnym w Pionkach. Usłyszał wówczas wołanie kobiety o pomoc, a następnie dostrzegł w rejonie pływających pomostów tonące dziecko. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta matka z synem zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody.

19 kwietnia br. sierż. szt. Konrad Klimowicz ponownie, w czasie wolnym od służby, przebywał w rejonie tego samego zbiornika wodnego. Wędkował i zauważył, jak dziecko w wieku około 11 lat poślizgnęło się na pomoście i wpadło do wody. Funkcjonariusz, tak jak poprzednio, zareagował natychmiast. Podbiegł do miejsca zdarzenia i bez chwili wahania wyciągnął z wody wyraźnie przestraszone i przemoczone dziecko. Następnie przeniósł chłopca na rękach w bezpieczne miejsce przy brzegu, gdzie przekazał go pod opiekę matki.

– Świetne wyszkolenie, wysokie umiejętności oraz doskonałe kompetencje sprawiły, że zadziałał Pan natychmiast. Taka heroiczna postawa doskonale pokazuje, jak wspaniali ludzie służą w szeregach Policji – podsumował spotkanie z policjantem minister Tomasz Siemoniak.

Sierż. szt. Konrad Klimowicz jest policjantem od niemal 14 lat

Sierż. szt. Konrad Klimowicz służbę w Policji rozpoczął 8 listopada 2011 r. na stanowisku kursanta Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Od lipca 2012 r. do grudnia 2023 r. pełnił służbę głównie w Ogniwach Patrolowo- Interwencyjnych w różnych jednostkach Policji: w Sochaczewie, Kozienicach, Grabowie nad Pilicą, w Radomiu oraz Pionkach.

W styczniu 2024 r. sierż. sztab. Konrad Klimowicz został dzielnicowym w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Pionkach.