Policjant po służbie zatrzymał po pościgu dwóch nietrzeźwych kierujących obcokrajowców Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Policjant z wydziału kryminalnego żyrardowskiej komendy podjął interwencję wobec obywatela Azerbejdżanu i obywatela Gruzji, którzy w jego ocenie mogli kierować swoimi samochodami w stanie nietrzeźwości. Jak się później okazało, jego podejrzenia okazały się trafne. Jeden z nich miał czynny zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a drugi nie posiadał uprawnień do kierowania.

W niedzielę, 04.05.br., funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie będąc po służbie, jechał swoim autem i na jednej z żyrardowskich ulic zauważył, jak mężczyzna kierujący mazdą wpadł w poślizg, a następnie ruszył z piskiem opon. Policjant natychmiast zareagował i pojechał za kierującym, który po chwili zatrzymał się i wysiadł z auta. Funkcjonariusz podbiegł do niego i okazując legitymację nakazał zatrzymanie się. Wtedy 32-letni mężczyzna zaczął uciekać.

Policjant rozpoczął pościg pieszy za uciekającym i wydawał komendy do zatrzymania, ale ten nie reagował. Funkcjonariusz dogonił go, obezwładnił i zatrzymał uciekiniera. Na miejsce oplem przyjechał kolega 32-latka, co do którego policjant miał również podejrzenie, że kierował w stanie nietrzeźwości. Gdy na pomoc przyjechali policjanci z żyrardowskiej komendy, funkcjonariusz trzymał wyrywającego się w dalszym ciągu obywatela Azerbejdżanu. Po przebadaniu na zawartość alkoholu kierującego mazdą i drugiego mężczyzny - 33-letniego obywatela Gruzji, okazało się, że obydwaj są nietrzeźwi i mają po ponad pół promila alkoholu w organizmie.

Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że 32-letni mieszkaniec Żyrardowa ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a jego 33-letni kolega, nie posiada uprawnień do kierowania. Mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do żyrardowskiej komendy. Teraz poniosą konsekwencje za popełnione przestępstwa.