104 czworonogi były przetrzymywane w złych warunkach Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Jędrzejowscy mundurowi na początku tego tygodnia interweniowali na terenie jednej z posesji w gminie Jędrzejów. W trakcie czynności ujawniona została hodowla psów, prowadzona bez wymaganego zezwolenia i w skrajnie złych dla zwierząt warunkach. Po wykonanych czynnościach 104 psy różnych ras trafiły pod opiekę jednej z fundacji ratujących zwierzęta.

W miniony poniedziałek dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie interweniowali wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta, Powiatowego Lekarza Weterynarii i przedstawicielami fundacji ratującej zwierzęta na terenie jednej z posesji w gminie, gdzie według zgłoszenia miały znajdować się zwierzęta przetrzymywane w złych warunkach. W trakcie czynności na posesji zajmowanej przez parę 47-latków ujawnione zostały łącznie 104 psy różnych ras. Zwierzęta przetrzymywane były w małych klatkach i ciemnych pomieszczeniach. Sposób, w jaki była prowadzona hodowla, zagrażał życiu i zdrowiu tych zwierząt. Podczas wykonywanych czynności 47-latek zachowywał się agresywnie i naruszył nietykalność cielesną interweniujących funkcjonariuszy. Za to przestępstwo usłyszał już zarzuty.

Pierwsze ustalenia wskazują na to, że para z Jędrzejowa prowadziła hodowlę zwierząt nie posiadając do tego stosownych dokumentów, a przetrzymywane przez nich zwierzęta były zaniedbane i znajdowały się w skrajnie złych warunkach. W trakcie wykonywanych czynności odebrane zostały 104 psy, które po zakończonych czynnościach trafiły pod opiekę fundacji ratującej zwierzęta. Na chwilę obecną prowadzone są czynności procesowe w tej sprawie.

Polskie prawo, a dokładnie Ustawa o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad zwierzętami przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli dochodzi do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem wymiar kary może się zwiększyć do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / lr)

