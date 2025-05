Brawurowa jazda i wyprzedzanie „na trzeciego”. O mały włos, a doszłoby do tragedii Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący samochodem marki Audi, którego nagrała kamera zamontowana na kasku motocyklisty. Kierujący wyprzedzał na „trzeciego”, zmuszając motocyklistę do gwałtownego manewru celem uniknięcia zderzenia. Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego jednośladem, nie doszło do zderzenia pojazdów.

To niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem zostało zarejestrowane kamerką zamontowaną na kasku motocyklisty i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Tego typu zachowanie kierujących to nie tylko rażące łamanie przepisów ale również brak kultury. Kierującemu grozi teraz mandat karny w wysokości powyżej 1 tys. zł i 10 punktów karnych, a jeżeli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet 30 tys.zł.

Apelujemy o zdrowy rozsądek i przewidywanie tego, co może wydarzyć się na drodze. Każdy bowiem chciałby zakończyć swoją podróż bezpiecznym powrotem do domu. Aby tak się stało, należy przestrzegać ustalonych zasad i przepisów określonych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze!

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego powiadom nas! STOP AGRESJI DROGOWEJ

( KWP w Bydgoszczy / mw)

