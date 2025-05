Posiadał 9 aktywnych sądowych zakazów i znajdował się pod wpływem narkotyków, z tego powodu uciekał przez policjantami Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze SPPP w Legnicy dostrzegli kierującego, który nie posiadał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kiedy mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe kierowca skody podjął ucieczkę. Po chwili został skutecznie zatrzymany, jednak wątpliwości policjantów budził fakt deklarowanego wieku. Dość szybko policjanci potwierdzili, że mężczyzna podał dane osobowe swojego brata. Zapewne w ten sposób chciał ukryć fakt, że posiada, aż 9 aktywnych sądowych zakazów kierowania pojazdami. Kolejne sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że 29-latek jest osobą poszukiwaną. Jednak to nie był koniec. W chwili zdarzenia kierowca znajdował się pod wpływem narkotyków, a pojazd, którym się poruszał nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

W dniu 14 kwietnia 2025 roku funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy pełnili służbę na terenie gminy Bogatynia. W toku wykonywanych czynności w Sieniawce policjanci dostrzegli samochód osobowy marki Skoda, którego kierujący nie posiada zapiętych pasów bezpieczeństwa. Na tej podstawie mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. W tym celu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe obligując tym samym kierowcę do zatrzymania pojazdu. Jednak kierowca na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i wjechał w drogę gruntową. Następnie po przejechaniu 200 metrów kierowca skody nieumiejętnie wykonał manewr skrętu, który spowodował zatrzymanie pojazdu w poprzek drogi. Ten moment był doskonałą okazją do zatrzymania młodego kierowcy.

I tak, kiedy radiowóz znajdował się dostatecznie blisko skody, policjanci wybiegli na zewnątrz i powstrzymali kierowcę, jak również dwóch pasażerów, przed ewentualną próbą ucieczki.

Już po zatrzymaniu w rozpytaniu kierowca nie był w stanie wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Ponadto w trakcie swojej wypowiedzi nie zachowywał logicznego ciągu wydarzeń. Tym samym jego stan wskazywał na fakt, że w chwili zdarzenia mógł znajdować się pod wpływem działania narkotyków. Dość szybko przypuszczenia doświadczonych mundurowych potwierdziły się, gdyż urządzenie wskazało obecność amfetaminy w organizmie mężczyzny. W dalszym rozpytaniu mężczyzna potwierdził, że jest pod jej wpływem.

Sprawdzenie danych w policyjnych systemach potwierdziło, że pojazd, którym poruszał się mężczyzna, nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC . Jednak wątpliwości funkcjonariuszy budził deklarowany wiek zatrzymanego kierowcy.

Dalsze czynności potwierdziły, że w chwili kontroli interweniującym policjantom mężczyzna podał dane swojego brata. Zapewne w ten sposób świadomie chciał ukryć fakt, że posiada, aż 9 aktywnych sądowych zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi. Na domiar złego mundurowi potwierdzili, że od pewnego czasu 29-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego jest osobą poszukiwaną do celów prowadzonego postępowania.

Z tego powodu swoją podróż mężczyzna zakończył w policyjnej celi. Natomiast kompani mężczyzny, po zakończonych czynnościach, zostali zwolnieni przez policjantów.

Przypominamy, że lekceważenie wyroków sądowych, w tym tych dotyczących zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, stanowi poważne naruszenie przepisów karnych. Każdy taki przypadek jest traktowany z pełną stanowczością. Podobnie jak podjęcie próby ucieczki przed kontrolą drogową, co nie tylko zaostrza odpowiedzialność karną kierującego, ale także zwiększa ryzyko poważnych wypadków, w których ucierpieć mogą niewinni uczestnicy ruchu.

