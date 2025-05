Bankowcy dla cyberedukacji: twój smartfon to skarbiec

„Smart, czyli sprytny. Twój smartfon jest sprytniejszy od Ciebie. On nawet wie o Tobie więcej, niż Ty sam! Ty o wielu rzeczach nie pamiętasz, zapominasz – a on wszystko notuje! Tam jest wszystko na wieki: Twoje zdjęcia, pliki, sms-y, maile, wiadomości. Im masz bardziej wypasiony telefon, tym aplikujesz sobie więcej aplikacji. Jesteś przeszczęśliwy, kiedy to są aplikacje darmowe. Cieszysz się jak dziecko, tyle tylko, że na koniec płacisz największą cenę. Wiecie co jest największą walutą? Twoje dane” – ostrzega Ewa Kasprzyk w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.