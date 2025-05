Tymczasowy areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 24-latek z Bydgoszczy, który jest podejrzany o kilkukrotne dźgnięcie nożem swojego znajomego oraz jego matkę. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło we wtorek (6.05.2025) około godziny 23:40. Wtedy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku nożownika w jednym z domów na terenie Solca Kujawskiego. Natychmiast na miejsce zostali skierowani mundurowi.

Funkcjonariusze ustalili, że napastnikowi drzwi otworzył 26-letni mieszkaniec wskazanego domu, który został zaatakowany nożem. Natomiast jego matka, słysząc hałasy, poszła zobaczyć co się stało. Kiedy zauważyła szarpaninę ruszyła synowi na pomoc. Niestety również została kilkukrotnie dźgnięta nożem. Do pomocy dołączył ojciec, który wspólnymi siłami z resztą rodziny zdołał obezwładnić napastnika, jednak ten zdążył go jeszcze pogryźć. O zdarzeniu powiadomiła nas, znajdująca się również w domu, siostra pokrzywdzonego. Po chwili na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali sprawcę.

Zarówno 26-latek, jak i jego matka zostali przetransportowani do szpitala. Napastnik ze względu na obrażenia, których doznał podczas zdarzenia również trafił pod opiekę lekarzy.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić 24-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Dzisiaj (8.05.2025) decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.