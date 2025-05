Tymczasowy areszt dla 25-latka biorącego udział w procederze oszustwa Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wytypowali i zatrzymali na terenie Zabrza młodego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. 25-latek oszukał przemyskiego seniora na ponad 200 tys. zł. Mundurowi ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję „odbieraka”. Sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

24 kwietnia br., przemyscy policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące oszustwa metodą „na policjanta”. Jak wynika z zawiadomienia, do pokrzywdzonego zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową. W trakcie rozmowy przekazała informację o wypadku drogowym jego syna i konieczności przekazania ofierze wypadku pieniędzy tytułem zadośćuczynienia. Pomimo, że w czasie trwania tej rozmowy mężczyzna odebrał telefon od syna, nie uwierzył, że to próba wyłudzenia pieniędzy i przekazał oszustowi ponad 200 tys . zł.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich doprowadzić do sprawcy, a prowadzone równolegle działania operacyjne doprowadziły do kolejnych ustaleń, które znacznie zawęziły krąg podejrzewanych osób.

W efekcie intensywnych działań, na terenie województwa śląskiego policjanci z Przemyśla zatrzymali 25-latka.

Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący oszustwa, a 1 maja br., Sąd Rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej w Przemyślu i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Śledztwo o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przemyślu.

( KWP w Rzeszowie / mw)

Film Tymczasowy areszt dla 25-latka biorącego udział w procederze oszustwa Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt dla 25-latka biorącego udział w procederze oszustwa (format mp4 - rozmiar 2.52 MB)