Policjant po służbie uratował życie kobiety Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjanta ze złotowskiej jednostki uratowane zostało ludzkie życie. Funkcjonariusz w czasie wolnym służby przeprowadził skuteczną resuscytację przy użyciu AED wobec kobiety która zasłabła na ulicy. Dzięki fachowej pomocy przywrócono czynności życiowe, a następnie przekazano pod opiekę lekarzy.

Starszy posterunkowy Oskar Rodziński, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Okonku, w środę (7.05.2025) w czasie wolnym od służby przebywał w Pile. W trakcie przejazdu samochodem na jednej z ulic zauważył grupę i kobietę, która zasłabła. Bez chwili wahania zatrzymał się, by zobaczyć, co się stało i sprawdzić, czy nie potrzebna jest pomoc. Okazało się, że kobieta przewróciła się, ponieważ zasłabła, a następnie zaczęła tracić funkcje życiowe.

Wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, funkcjonariusz przystąpił do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do udzielania pomocy włączył się jeden ze słuchaczy Szkoły Policji w Pile, który z budynku szkoły przyniósł defibrylator i przy jego wykorzystaniu mundurowi wspólnie udzielali dalszej pomocy, do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Kobiecie przywrócono funkcje życiowe, a następnie przetransportowano do szpitala.

Okonecki policjant swoją postawą udowodnił, że policjantem jest się zawsze, także wtedy, gdy po zakończonej służbie zdejmuje się policyjny mundur.

Apelujemy o niebagatelizowanie przypadków zauważenia osób leżących na ulicy oraz pilne powiadamianie służb o takich sytuacjach. Jednocześnie bądźmy wrażliwi na osoby starsze i życiowo nieporadne, które również mogą potrzebować naszej pomocy.