Ludzki gest policjanta i jego rodziny, pomógł mężczyźnie w bezpiecznym dotarciu do celu Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wpłynęły podziękowania dla policjanta Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Kamila Daniel. Policjant bez wahania pomógł kierującemu samochodem, który był wyczerpany długą podróżą i nie był w stanie kontynuować jazdy, a do celu miał przeszło 160 km. Po zakończonej służbie funkcjonariusz zaprosił też seniora do swojego domu, gdzie wspólnie oczekiwali na przyjazd jego rodziny. Za skuteczność w swoich działaniach oraz profesjonalizm w ich wykonaniu podziękowała swojej dzielnicowej st. post. Milenie Królikowskiej, także jedna z mieszkanek Choszczna.

Do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wpłynęły podziękowania dla policjanta Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Kamila Daniel. Policjant podczas służby podjął interwencję wobec mężczyzny kierującego samochodem osobowym. Jak się okazało mężczyzna był wyczerpany długą podróżą i nie był w stanie kontynuować jazdy, a do celu miał przeszło 160 km. Mł. asp. Kamil Daniel bez wahania udzielił niezbędnej pomocy mężczyźnie oraz skontaktował się z jego rodziną. Okazało się, że rodzina może dotrzeć po starszego mężczyznę po północy. Policjant wykazał się ogromną empatią i po zakończonej służbie zaprosił seniora do swojego domu, a w trakcie oczekiwania na rodzinę mężczyzny zapewnił mu ciepły posiłek i herbatę.

To nie jedyne podziękowania, które w ostatnim czasie wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wyrażające uznanie dla pracy choszczeńskich policjantów.

Za skuteczność w swoich działaniach oraz profesjonalizm w ich wykonaniu podziękowała swojej dzielnicowej, st. post. Milenie Królikowskiej, jedna z mieszkanek Choszczna. Doceniła jej determinację oraz zaangażowanie w każdą sprawę dotyczącą mieszkańców jej rejonu służbowego.

W takich momentach hasło „Pomagamy i Chronimy’’ nabiera szczególnego znaczenia. Jest Nam niezmiernie miło, że nasza służba jest zauważalna i doceniona. Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom za ich wyjątkową postawę i nieustanne wsparcie dla lokalnej społeczności.