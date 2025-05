Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań 88-letniego mężczyzny Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj 1 maja 2025 roku, tuż po godzinie 2:00 w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 88-letniego mężczyzny, który wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Senior nie miał przy sobie telefonu, a jego bliscy obawiali się o jego zdrowie, ponieważ wcześniej uskarżał się na złe samopoczucie. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy udało się odnaleźć mężczyznę i udzielić mu pomocy.

Po przyjęciu zgłoszenia patrol natychmiast udał się w rejon zamieszkania zaginionego i rozpoczął intensywne poszukiwania. Teren, w którym prowadzono działania, był wymagający – noc była chłodna, widoczność ograniczona, a obszar charakteryzował się wysoką trawą, zaroślami, stromym korytem rzeki oraz zalesieniem. Istniało realne ryzyko, że starszy mężczyzna mógł zasłabnąć lub ulec wypadkowi.

Z uwagi na trudne warunki, policjanci zdecydowali się na piesze przeszukanie trudno dostępnych rejonów. Około godziny 3:00, po niespełna godzinie intensywnych działań, odnaleźli zaginionego seniora około 500 metrów od jego domu – częściowo zanurzonego w wodzie, w zarośniętym korycie rzeki. Mężczyzna był przytomny, ale wyraźnie wychłodzony, przemoczony i zdezorientowany. Miał widoczny uraz głowy, z którego sączyła się krew. Nie był w stanie samodzielnie się poruszać.

Policjanci udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej zabezpieczyli krwawiący uraz, otulili go kocem termicznym i przenieśli do radiowozu, gdzie kontynuowali ogrzewanie oraz dbali o jego komfort psychiczny. Utrzymywano z nim stały kontakt do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Z relacji mężczyzny wynikało, że poślizgnął się, stracił równowagę i wpadł do rzeki, gdzie uderzył głową o kamienie.

Dzięki szybkiemu działaniu policjantów seniorowi udało się uratować życie. Został przekazany pod opiekę służb medycznych. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Apelujemy do rodzin osób starszych i opiekunów: jeśli bliska osoba w podeszłym wieku znika z domu, nie ma z nią kontaktu i istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia – natychmiast powiadomcie policję. Każda minuta może mieć znaczenie.