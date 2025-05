„Nawet z narażeniem życia” - policjanci z Olsztynka uratowali 90-latka z płonącego mieszkania i zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Każda służba wygląda inaczej i niesie ze sobą różne wyzwania. Niezmienne jest jednak to, że policjanci zawsze są gotowi, by pomóc innym. Udowodnili to funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku, którzy narażając własne zdrowie i życie wyprowadzili seniora z płonącego mieszkania i zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia.

W środę, 07.05.2025 r., około 17.00, policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego na ulicy Ratuszowej. Na miejsce natychmiast pojechały dwa patrole: st. asp. Radosław Ferszt z post. Sebastianem Pniewskim i st. post. Patryk Jastrzębowski oraz post. Izabela Bogacka. Funkcjonariusze byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Z budynku wydobywały się kłęby dymu. Na schodach prowadzących do mieszkania siedziała wystraszona starsza kobieta. Pokrzywdzona powiedziała policjantom, że w mieszkaniu został jej mąż. Kłęby dymu wydobywające się z lokalu znacznie ograniczały widoczność i uniemożliwiały swobodne oddychanie. Chodziło jednak o ludzkie życie. Mundurowi nie wahali się jednak ani chwili. Weszli do środka w poszukiwaniu męża kobiety. W jednym z pomieszczeń znaleźli zdezorientowanego seniora. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem, nie był w stanie samodzielnie opuścić lokalu. Policjanci wyprowadzili go z mieszkania i zaprowadzili w bezpieczne miejsce. Sprawdzili również pozostałe lokale i upewnili się, że nikt inny nie potrzebuje pomocy. Następnie ustalili prawdopodobne źródło ognia i rozpoczęli gaszenie pożaru za pomocą gaśnic i wiader z wodą. Do pomocy dołączył również sąsiad małżeństwa. Dzięki szybkiej reakcji ogień nie rozprzestrzenił się dalej. Po chwili na miejsce przyjechali strażacy, którzy dogasili pożar i sprawdzili mieszkanie. Jak się okazało, źródłem pożaru było drewno ułożone przy piecu kaflowym.

Podczas interwencji, dzięki temu, że na miejscu były od początku dwa patrole, policjanci oprócz gaszenia pożaru i sprawdzania budynku otoczyli opieką seniorów i udzielili im pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Na szczęście 90-latkowie nie odnieśli żadnych obrażeń i nie wymagali hospitalizacji. Zaopiekowali się nimi członkowie rodziny.

Ta interwencja to doskonały dowód na to, że policjanci są zawsze gotowi nieść pomoc potrzebującym. Nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia.