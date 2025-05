Jak Policja wykorzystuje fundusze zewnętrzne? Data publikacji 10.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki funduszom zewnętrznym polska Policja przeszła ogromną transformację, stając się nowoczesną i skuteczną formacją, gotową stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Zakup śmigłowców, nowych radiowozów, mobilnych laboratoriów kryminalistycznych oraz inwestycje w infrastrukturę i technologie informatyczne znacząco poprawiły warunki pracy funkcjonariuszy. Równolegle tysiące policjantów uczestniczyło w specjalistycznych szkoleniach, programach wymiany wiedzy i treningach taktycznych, które zwiększyły ich gotowość operacyjną i skuteczność w zwalczaniu przestępczości – zarówno tej lokalnej, jak i zorganizowanej o charakterze międzynarodowym.

Od momentu, gdy Policja uzyskała możliwość ubiegania się o takie środki do marca 2025 roku zrealizowano projekty o łącznej wartości około 3,6 miliarda złotych. Na tę sumę składa się 2,8 miliarda złotych oraz 193 miliony euro pozyskane z funduszy zewnętrznych. To właśnie one stanowią coraz istotniejszą pozycję w budżecie formacji - w latach 2021–2025 udało się w ten sposób zasilić Policję kwotą ponad 874 milionów złotych. Jak podkreśla Robert Skibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP : - Wśród największych sukcesów działań realizowanych w ramach funduszy zewnętrznych należy wymienić m.in: kompleksowy zakup wyposażenia dla pionu ruchu drogowego, w tym śmigłowców, a także pozyskanie wysokospecjalistycznego wyposażenia dla pionu analizy kryminalnej czy zorganizowanie cyklu specjalistycznych szkoleń dla CBŚP i CPKP „BOA”. Warto zauważyć, że omówione działania dotyczą jedynie aktywności KGP . Podobne prowadzone są także przez wszystkie jednostki wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji, które nakierowane są na bezpośrednie wsparcie lokalnych jednostek Policji.

Na koniec marca 2025 r. Policja realizowała 92 projekty o łącznej wartości ponad 661 milionów złotych, z czego ponad 271 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Środki unijne wykorzystywane są w dużej mierze do finansowania rozwiązań niestandardowych – takich, które wykraczają poza ramy podstawowego budżetu. Wśród najnowszych przykładów warto wymienić chociażby projekt KODA, który zapewni intensywne szkolenia dla pionu bojowego CBŚP w zakresie fizycznego zwalczania przestępczości zorganizowanej. Inny projekt, TROPIK-9, umożliwi rozwój jednostek z psami służbowymi, w tym zakup specjalistycznego sprzętu i szkolenie przewodników. Z kolei projekt TEKLA stworzy ogólnopolską sieć wiedzy i współpracy w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej. Wraz z upływem czasu, wskazane wartości będą rosnąć. Polska Policja w obszarze funduszy zewnętrznych od lat swoimi kolejnymi działaniami buduje reputację efektywnego i rzetelnego lidera projektów partnerskich, a także dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem, będąc partnerem dla innych podmiotów realizujących je.

Dzięki środkom unijnym możliwa była także realizacja zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć, takich jak wdrożenie systemu ERCDŚ, czy też rozwój narzędzi w obszarze Big Data i informatyki śledczej. Szczególne znaczenie będzie mieć również projekt MEDYK+ dotyczący medycznego wsparcia działań ratunkowych i bojowych w środowisku taktycznym.

Nie bez znaczenia pozostaje także rozwój zaplecza transportowego. W ostatnich latach zakupiono cztery śmigłowce do nadzoru nad ruchem drogowym typu Bell 407 GXi. Natomiast w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną w latach 2022 -2024 zrealizowano projekt o wartości 340 milionów złotych – w całości sfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach zakupione zostały dwa Black Hawki wraz ze specjalistycznym szkoleniem dla lotników oraz częściami zamiennymi do maszyn.

Środki unijne wspierają również mniejsze inicjatywy. Do tej pory Komenda Główna Policji złożyła 25 wniosków w ramach tzw. grantów niskiej wartości (LVG). Do realizacji zakwalifikowano 18 projektów o łącznej wartości około 704 tysięcy euro, z czego ponad 619 tysięcy euro to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W perspektywie kolejnych lat Policja nie zamierza zwalniać tempa. - Przyszłe działania Policji w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych ukierunkowane są na modernizację wyposażenia w zakresie środków transportu w obszarze ruchu drogowego, wzmocnienie i poszerzenie kompetencji funkcjonariuszy we wszystkich obszarach, zarówno podstawowych jak i wysokospecjalistycznych. – mówi Robert Skibiński i dodaje: - Dodatkowo środki UE przyczyniają się także do intensyfikacji działań w zakresie współpracy międzynarodowej - zarówno tej pozaoperacyjnej, jak i operacyjnej. Jesteśmy przekonani, że nasze obecne i przyszłe działania w obszarze pozyskiwania funduszy zewnętrznych przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszego Państwa i jego obywateli.